أخبار مصرية

فرصة لشباب الصحفيين وطلبة الجامعة والخريجين الجدد

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - تعلن مجلة "العمل"، التابعة لوزارة القوى العاملة، عن حاجتها لمتدربين جدد من شباب الصحفيين وطلبة الجامعة والخريجين الجدد، من الجنسين، وذلك للعمل لديها من خلال الإصدار الورقي والموقع الإلكتروني الجديد.

يحصل المتدرب على شهادة خبرة معتمدة من المجلة، فضلا عن بعض الامتيازات الأخرى للجادين.

يشار إلى أن مجلة "العمل"، تتبع لوزارة القوى العاملة وتصدر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وتم تأسيسها منذ عام ١٩٦٧.

يرجى التقديم بارسال السيرة الذاتية، والتواصل من خلال تطبيق "الواتس آب" عبر الرقم التالي: 01279017033

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا