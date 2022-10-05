فرصة لشباب الصحفيين وطلبة الجامعة والخريجين الجدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - تعلن مجلة "العمل"، التابعة لوزارة القوى العاملة، عن حاجتها لمتدربين جدد من شباب الصحفيين وطلبة الجامعة والخريجين الجدد، من الجنسين، وذلك للعمل لديها من خلال الإصدار الورقي والموقع الإلكتروني الجديد.

يحصل المتدرب على شهادة خبرة معتمدة من المجلة، فضلا عن بعض الامتيازات الأخرى للجادين.

يشار إلى أن مجلة "العمل"، تتبع لوزارة القوى العاملة وتصدر بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وتم تأسيسها منذ عام ١٩٦٧.

يرجى التقديم بارسال السيرة الذاتية، والتواصل من خلال تطبيق "الواتس آب" عبر الرقم التالي: 01279017033