وزير الأوقاف يهنئ نظيره الأردني بتكريم سيادة الرئيس على جهوده في خدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - التقى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف معالي أ.د/ محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية بديوان عام وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء هنأ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره الأردني بتكريم سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسيادته، في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، تقديرًا لجهوده في خدمة الدين.

من جانبه قدم أ.د/ محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف الأردني خلال اللقاء الشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشريفه له بهذا التكريم. مؤكدًا على أهمية استمرار وتكثيف التعاون المثمر البناء بين وزارتي الأوقاف في الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولا سيما في مجال نشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.