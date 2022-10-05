رئيس البرلمان العربى: انتصارات أكتوبر علامة فارقة فى تاريخ الأمة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 01:36 مساءً - هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيدا بما حققه الجيش المصري العظيم وجنوده البواسل من تضحيات عظيمة أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن انتصارات أكتوبر سوف تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها، فقد شهدت أروع مشاهد التضامن والتلاحم العربي وسطر خلالها الجيش المصري والعربي أروع البطولات والتضحيات، وشهداء أبرار ندعو الله عز وجل أن يرحمهم فقد سطروا بدمائهم أولى خطوات التنمية والأمن والاستقرار التي لم تكن لتحدث دون تضحياتهم البطولية ودمائهم الذكية التي سالت على أرض سيناء الطاهرة.