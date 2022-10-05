رسميا – الإسكان تعلن عن استمرار تنفيذ قرار “التقسيط المريح” بخصوص سكن لكل المصريين

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار استمرار طرح كراسات شقق الإسكان الاجتماعي التابعة للإعلان السادس عشر من المرحلة الثالثة من مشروع سكن لكل المصريين اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022، في جميع منافذه الهيئة القومية للبريد الممكنية في أكثر من 20 مدينة ومحافظة جديدة.وأوضحت وزارة الإسكان أن عملية طرح كراسات الشروط ودفع مقدم جدية الحجز للشقق كاملة التشطيب والتي سوف يتم تسليهما بنظام فوري وبالتقسيط حتي 30 عام حتي 27 أكتوبر الجاري.

وأشارت الوزارة أن مساحات هذه الوحدات السكنية تتراوح ما بين 80 إلي 120 متر مربع وتبلغ قديمتها من 190 ألف جنيهاً إلي 309 ألف جنيها ويتم تقسيطها بفائدة 3%، وذلك وقفاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي