نص كلمة الرئيس السيسى خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة الرئيس السيسى وفق التالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الإمام الأكبر.. شيخ الأزهر الشريف،

السادة العلماء والأئمة الأجلاء،

السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسمحوا لى فى البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبى الكريم سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" داعيًا المولى "عز وجل" أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصرى وعلى جميع المسلمين فى كافة أنحاء الأرض، وبالأمن والسلام على البشرية جمعاء.

الحضور الكريم،

إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين يمثل مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته السمحة واتخاذه قدوة فى الأخلاق الكريمة وأن نكون جميعًا على دربه القويم حيث كان "صلى الله عليه وسلم" أحسن الناس خلقًا وأصفاهم نفسًا وأحسنهم معاملة، كان خير الناس لأهله، وخير الناس لأزواجه، وخير الناس لأبنائه، وخير الناس لأصحابه، وهو القائل "صلى الله عليه وسلم": "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى".

لقد تعلمنا من ذى الخلق العظيم، فى سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه، كانت ترجمة حقيقية وتطبيقية، لأخلاق وقيم القرآن الكريم وإن من أهم الدروس التى نستلهمها من سيرته "صلى الله عليه وسلم" هى مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع بكفاح مستمر بلا كللٍ ولا مللٍ حتى نستنفذ جميع الأسباب والفرص المتاحة.

ولا يخفى عليكم، أننا نمضى معًا فى طريق التنمية والبناء فى مرحلة غاية فى الأهمية تمر بها مصر فى مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاصٍ للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالى وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذى بدأناه، ودعمًا لجهود الدولة التنموية من خلال المشروعات القومية العملاقة فى مختلف المجالات، على امتداد رقعة الوطن.

وأؤكد لكم أن المنهج الذى يجمع بين الإيمان واليقين فى الله "سبحانه وتعالى"، والعمل المنظم والجهد المتواصل المبنى على الأخذ بأسباب الحياة وقوانينها وتطورها لهو المنهج الرشيد، الذى حرص نبينا الكريم "صلى الله عليه وسلم" على ترسيخه وبثه فى نفوس أصحابه الكرام وتعليمه لأمته "صلى الله عليه وسلم".

السيدات والسادة،

ما أحوجنا ونحن نحتفى بذكرى مولده "صلى الله عليه وسلم" أن نقتدى بأخلاقه "عليه الصلاة والسلام"؛ فنحرص على مكارم الأخلاق من الصدق، والأمانة، والوفاء بالعهود والمواثيق، والرحمة، والتكافل، والتراحم، وأن نترجم تلك المعانى السامية النبيلة إلى سلوك ودستور عملى، وواقع ملموس فى حياتنا ودنيانا ونبتعد عن كل مساوئ الأخلاق التى لا تليق بنا، ولا بديننا، ولا بحضارتنا.

كما يتعين علينا أن ننتبه فى ذات السياق، إلى خطورة بث الشائعات فلقد قال سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) فالشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم فى حق نفسه دينه ومجتمعه ساعيًا إلى الاضطراب والفوضى؛ ولهذا يتعين علينا جميعًا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء، بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب، بهدف الهدم والإفساد.

وختامًا،

فإننى واثق كل الثقة فى الله "عز وجل" وتوفيقه لمصر وشعبها وفى تحقيق آمالنا جميعًا، فى بناء جمهوريتنا الجديدة التى نتمنى أن ينعم فيها شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة "بإذن الله تعالى".

أشكركم،

وكل عام وأنتم بخير،

ومصرنا الغالية فى تقدم ورفعة،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.