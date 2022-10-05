كيف تناولت صحف العالم نصر أكتوبر 1973؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" كيف تناولت صحف العالم نصر أكتوبر 1973؟ فتحت عنوان: "انتصار غيّر مجرى التاريخ"، علقت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية على نصر أكتوبر، فيما كتبت «واشنطن بوست» الأمريكية تحت عنوان غارات الطائرات المصرية تقطع صمت يوم الغفران. وتحت عنوان: "المصريون حققوا نصرا حطم أوهام الإسرائيليين"، كتبت «التليجراف» البريطانية عن العبور العظيم. وكتبت «التايمز» البريطانية تحت عنوان: "المصريون حطموا الأسطورة الإسرائيلية وانهارت نظرية الحدود"، و"الجيش المصرى اجتاح خط بارليف وغير مجرى التاريخ".



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