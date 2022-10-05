قوافل «حياة كريمة» بالشرقية تقدم خدماتها مجانا لـ2700 مواطن فى الزقازيق

جدة - نرمين السيد - نفذت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية أنشاص البصل، التابعة لمدينة ومركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لمدة يومين 3 _ 4 أكتوبر 2022.





جاء ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، وأجرت الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبى المجانى على 2711 مريضا من أهالى القرية، بواقع 296 مريضا فى تخصص الباطنة، 63 مريضا جراحة عامة، 459 العظام، 540 الأطفال، 162 النساء والتوليد، 429 الجلدية والتناسلية، 60 تنظيم الأسرة، 284 أنف وأذن، 210 الرمد، 57 مسالك بولية.

وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 15 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وأجرت القافلة جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق انتشار الأمراض الفيروسية، وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.