تقديرا لدوره.. هكذا تحتفل «التعليم» بيوم المعلم العالمى

جدة - نرمين السيد - تقيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقديرا لدور المعلم واحتراما لرسالته، احتفالية "أنا المعلم"، خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر الجارى، تزامنا مع احتفالات يوم المعلم العالمى.





تقديرا لدور المعلم واحتراما لرسالته، تقيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتفالية "أنا المعلم"، خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر الجارى، تزامنا مع احتفالات يوم المعلم العالمى.

ويحتفل العالم، اليوم الأربعاء الموافق الخامس من أكتوبر، بيوم المعلم العالمى، وبهذه المناسبة، قدم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لجموع معلمى مصر، متقدما بالشكر لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربى الطلاب، ويترك أثرا طيبا فى طلابه، ويساهم فى صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، لأن المعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

وأبدى الوزير فخره بكونه ينتمى لأصحاب هذه الرسالة التى قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وافتخاره كذلك بالمعلم المصرى، الذى لا يدخر جهدا فى اتمام رسالته.

احتفالية أنا المعلم

وكشف الوزير عن تفاصيل احتفالية كبيرة تستعد الوزارة لإقامتها خلال الشهر الجارى تحت عنوان "أنا المعلم"، موضحا، أنه سيتم نشر إعلانات فى كل مكان للحث على احترام وتقدير المعلم، باعتباره شريان العملية التعليمية ولن يتمكن من العطاء إلا إذا شعر بالتقدير.

وقال حجازى، إنه خلال الاحتفالية سيتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة، كما سيتم تقديم مجموعة من الخدمات لهم، منها: تقديم بطاقة مشتريات تسمح للمعلم بشراء كل ما يلزمه من مختلف الشركات بأسعار مخفضة، إضافة إلى نقاط "سند المعلم" التى تمنح للمعلمين نقاطا وفقا للكفاءة والأداء وتمنحهم عدة مميزات مثل: الحصول على الراتب مبكرا أو الجمع بين راتبين فى شهر واحد.

إلى جانب هذا، قال الوزير، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم اختيار 1000 معلم متميز وإخضاعهم لدبلومة لمدة عام يصبحون بعدها مديرى مدارس، ويمنحون العديد من المميزات، ويقودون التغيير.

إلى جانب هذا، كلف الوزير المديريات التعليمية بوضع أسماء الطلاب والمعلمين الذين وافتهم المنية فى بداية العام الدراسى الجارى 2022/ 2023، على قاعات الفصور والمدارس، متقدما بخالص التعازى لأسرهم جميعا.