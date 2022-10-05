شيخ الأزهر: حرب أكتوبر تغمرنا بمشاعر العزة.. وجيش مصر حطم أساطير المعتدين

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن حرب أكتوبر، لم تكن مجرد معركة لتحرير أرض سيناء فقط، بل ملحمة خالدة، لاتزال تغمرنا بمشاعر الفخر والزهو والعزة، والاعتزاز بجيش مصر العظيم.







وأضاف الطيب -خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوى الشريف- أن جيش مصر، أذهل العالم بما لم يكن فى حسبانه من نصر كاسح، أرعب المعتدين وحطم أساطيرهم، وردهم على أعقابهم خاسرين. وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

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