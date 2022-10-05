رسميا – رضا حجازي يعلن عن قرار حاسم قبل قليل : غلق هذه المدرسة فوراً

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022، بشأن سير العملية التعليمية للعام الدارسي الجديد الذي انطلق يوم السبت الماضي.وأعلن حجازي أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية على مستوي أنحاء جمهورية مصر العربية بغلق أي مدرسة يتبين من خلال المعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين.

كما طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التأكيد على عدم تركيب مراوح سقف داخل الفصول التي يتم التدريس بها، بالإضافة إلي مراجعة كافة التوصيلات الكهربائية المجودة داخل المدرسة بشكل مستمر، موضحاً أن الهدف من ذلك هو المحافظة على سلامة الطلب والطلابات أثناء حصولهم على دراستهم العلمية.