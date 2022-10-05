جائزة نوبل للكيمياء 2022 تذهب لثلاثة علماء بينهم امرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 12:38 مساءً - أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، منح جائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2022، لكل من كارولين ر. بيرتوزي، مورتن ميلدال، وك. باري شاربلس، وذلك لقيامهم تطوير كيمياء النقر والكيمياء المتعامدة الحيوية.

يشار إلى أن كل من العالم الألماني بنيامين ليست والأمريكي ديفيد ماكميلان فاز بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2021؛ لدورهما في تطوير طريقة جديدة دقيقة لبناء الجزيئات تعرف باسم التحفيز العضوي غير المتماثل.

ويشار إلى أن العالِم المصري الراحل أحمد زويل هو العالِم العربي الوحيد الذي نال جائزة نوبل للكيمياء، وذلك عام 1999، عن ابتكاره كاميرا "الفيمتو ثانية"، التي تستطيع رصد حركة الجزيئات عند تكوينها، كاشفةً عن الكيفية التي تتشكل بها الروابط الكيميائية في الزمن الحقيقي.

وأمس أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن منح جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2022 لكل من آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنطون زيلينجر، وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وقال أعضاء الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم خلال المؤتمر الصحفى إن حيثات منحهم جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 2022، لأبحاثهم فى التجارب مع الفوتونات المتشابكة، مما يثبت انتهاك عدم مساواة بيل والريادة في علم المعلومات الكمومية.

بنى جون كلاوزر الحائز على جائزة نوبل هذا العام جهازًا يُصدر فوتونين متشابكين فى وقت واحد، كل منهما باتجاه مرشح يختبر استقطابهما. كانت النتيجة انتهاكًا واضحًا لعدم مساواة بيل واتفقت مع تنبؤات ميكانيكا الكم.

وقام Alain Aspect الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء بتطوير إعداد لسد ثغرة مهمة. كان قادرًا على تبديل إعدادات القياس بعد أن غادر الزوج المتشابك مصدره، وبالتالي فإن الإعداد الذي كان موجودًا عند انبعاثهما لا يمكن أن يؤثر على النتيجة.