الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوى مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 12:33 مساءً - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبى الكريم سدينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته السمحة، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم معاملة، وكان خير الناس لأهله ولأزواجه ولإبنائه ولأصحابه وهو القائل: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

تابع الرئيس: "تعلمنا من سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم".