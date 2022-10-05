فعاليات البرنامج التدريبي للصيادلة الأوائل بوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 12:33 مساءً - استكمالًا لإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية واستثمارها في العنصر البشري وتدريب كافة الكوادر والأطقم الطبية..

نظمت إدارة التدريب ورشة عمل للصيادلة الأوائل بمراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية ، تحت عنوان ««Patient Counseling workshop " TOT"»»ارتكز البرنامج التدريبي على عدد من المحاور شملت:-

أهمية تثقيف المنتفعين وتقديم الإستشارة الصيدلانية وشرح جرعات الأدوية ومواعيد تناولها وآثارها الجانبية بشكل مفصّل، والإجابة على جميع استفساراتهم بما يتسق مع أحدث البروتوكولات العلاجية، ويتناسب مع احتياجاتهم ويضمن الإستخدام الآمن والفعال للأدوية للحصول على أفضل النتائج.

أهمية تعريف المنتفعين بالأدوية المتوفره من خلال الصيدليه وبدائلها ومثائلها، وتوضيح الإحتياطات والطريقة المُثلى لإستخدامها

تحسين ثقة ورضاء المنتفع عن المنشأة من خلال بناء جسور التواصل بين الصيدلى والمنتفع وتطوير التعاون مع الأطباء

وفى نهاية التدريب،، تم تسليم الصيادلة كتيب استرشادي عن الأدوية والاستخدامات كمرجع يشمل أهم ملاحظات تثقيف المرضى، وتحسين طرق صرف العلاج للمنتفعين، وأهم وسائل الاتصال مع المنتفع، وكيفية التعامل مع كافة أنماط المنتفعين، بما يتيح تحقيق أعلى نسبة من رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة بالمنشأة وفقًا لمعايير الجودة العالمية .

عُقدت فعاليات البرنامج التدريبي بقاعة التدريبات بمركز طب أسرة السلام ،، بحضور 32 متدرب من الصيادلة

حاضر بالبرنامج التدريبي :-

▪د.شريف كمال _ مدير إدارة الصيدلة بهيئة الرعاية الصحية