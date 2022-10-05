الامام الاكبر: انتصارات أكتوبر أعز الله بها العرب والمسلمين وأيدهم فيها بنصره

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 12:33 مساءً - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن من دلائل الخير والفأل الحسن أن يواكب احتفالنا بذكرى المولد النبوى الشريف هذا العام، الاحتفال بانتصارات أكتوبر، التي أعز الله بها العرب والمسلمين وأيدهم فيها بنصر من عنده وأعاد إليهم أرضهم وديارهم.

أضاف الإمام الأكبر خلال احتفال وزارة الأوقاف بمولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اقتران هاتين المناسبتين اليوم لرمزا يوحي إلى المسلمين بأن استعادة مجدهم وقوتهم مرهونة بمدى التزامهم بترسم خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.