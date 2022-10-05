نصر أكتوبر.. نتائج سياسية غيرت تاريخ مصر والعالم العربى

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ذكريات نشأ عليها المصريين حتى من لم يعاصر يوم الانتصار المجيد، والذى يعد من أعظم الانتصارات العسكرية فى القرن الماضى، وعلامة فارقة فى تاريخ مصر والعالم العربى أجمع.
حالة اللاسلم واللا حرب هى التى دفعت متخذى القرار إلى خوض الحرب بعد أن وجدوها تخدم الاحتلال الإسرائيلى وتستنزف طاقة المصريين البشرية والاقتصادية خصوصا بعد أن وصلت الجهود السياسية والدبلوماسية إلى طريق مسدود، لتفوز مصر فى حربها مع الجيش الإسرائيلى الذى طالما وصف نفسه بالجيش الذى لا يقهر، واستطاع الجنود من مجابهة المنطق وفى 6 ساعات اقتحمت قواتنا المسلحة أضخم مانع مائى بعد إقامة كبارى العبور وفتح الثغرات فى الساتر الترابى بمدافع المياه.
ولعل أهم نتائج الحرب هو وضوح تأثير التضامن السياسى العربى والذى انعكس إلى المجال الاقتصادى والعسكرى، بدرجات متفاوتة، وضحت كذلك فيما قدمته الدول العربية، من دعم للمعركة، فى ذلك المجالين، والذى كان أبرزهما، استخدام النفط العربى كسلاح فى تلك الحرب، ودعم القوات المسلحة للدول العربية المشتركة فى الحرب (مصر وسوريا)، بقوات وأسلحة، من دول عربية أخرى.
أيضا إعادة العلاقات بين مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والتى قطعت فى أعقاب حرب يونيه 1967، وإن استمرت فى شكل تشاور، من خلال القنوات غير الرسمية، بهدف تطبيق القرار الرقم 242.
كما أدت الحرب إلى متغيرات فى نفوذ قطبى العالم، إذ فقد الاتحاد السوفيتى وضعه المميز فى مصر، عقب قرار الرئيس السادات، بإنهاء عمل المستشارين السوفيت، بالقوات المسلحة المصرية، وزيادة النفوذ الأمريكى بها.
ومن أبرز نتائج نصر أكتوبر هو استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس وعودة الملاحة فى القناة يونيو 1975م، والبدء فى مشروعات كبرى بأرض الفيروز من خلال ربطها بوادى النيل والعمل على تحويلها إلى منطقة استراتيجية متكاملة، لينتج نصرا اقتصاديا كبيرا عاد بالنفع على الدولة المصرية.
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