فى يومهم العالمى.. وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين: التدريس أسمى المهن

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى رسالته: أبنائى وزملائى المعلمين والمعلمات لا يسعنى فى يوم عيد المعلم العالمى الذى يحل ذكراه اليوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهانى لكم جميعا، وأتقدم بالشكر لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربى أبناءنا الطلاب، ويترك أثرا طيبا فى طلابه، ويساهم فى صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، فالمعلم صاحب رسالة سامية يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال، لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.

وتابع: هذا وأعلن أيضا أننى افتخر بكونى أنتمى لأصحاب هذه الرسالة التى قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضا يسرنى أن أعلن افتخارى بالمعلم المصرى، الذى لا يدخر جهدا فى إتمام رسالته.. ولأن مهنة التدريس من اسمى المهن فى العالم أجمع فإنى أتوجه بالشكر أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى لم يبخل بأى شئ للارتقاء بالمعلمين كونهم من أعمدة التنمية وبناء العقول، كما وجه بالعمل على بناء الإنسان باعتباره أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجية الدولة لانطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف: إن شاء الله نحتفل سويا فى النصف الثانى من الشهر الحالى بمشروع "أنا المعلم وسند المعلم" ونكرم المتميزين من المعلمين، كما أكلف المديريات بوضع أسماء المعلمين والطلاب الذين وافتهم المنية فى بداية العام الدراسى على قاعات الفصول والمدارس وخالص التعازى لأسرهم جميعا.