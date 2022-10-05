السيسى: نستلهم من سيرة الرسول الكريم مواجهة الصعاب بعمل دؤوب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوى تمثل مناسبة طيبة فى التأمل فى جوهر ومقاصد رسالة سيدنا محمد، السمحة واتخاذه قدوة فى الأخلاق الكريمة، وكان أحسن الناس خلقا وأصفاهم نفسا، وكان خير الناس لأهله وأزواجه وأبنائه وأصحابه.





وأضاف السيسى -خلال كلمته باحتفالية المولد النبوى الشريف، التى تقيمها وزارة الأوقاف بمركز المنارة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء- أننا تعلمنا من الخلق العظيم فى سيرته العطرة (صلى الله عليه وسلم) أن مجمل حياته كانت ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم، وأهم الدروس التى نستلهمها من سيرته، مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع وكفاح مستمر بلا كلل أو ملل، حتى نستنفد جميع الأسباب والفرص المتاحة. وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

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