عاجل- دعم نقدى وغذائى.. التحالف الوطنى يطلق مبادرة المولد النبوى (صور)

جدة - نرمين السيد - يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتحالف الوطنى وأعضائه بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، التى تلبى احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يسهم فى تحسين أوضاعهم المعيشية.





وتزامنًا مع احتفالات المولد النبوى الشريف وذكرى نصر أكتوبر، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ممثلًا فى عددٍ من أعضائه مبادرة "المولد النبوى الشريف" بتكلفة إجمالية بلغت نحو (215 مليون جنيه مصرى).

وأعلن بيت الزكاة والصدقات المصرى عن صرف مبلغ 600 جنيه إضافية للمرتب الشهرى لعدد 110 ألف أسرة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 66 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام جمعية الأورمان بتوزيع 1300 طن لحوم على عدد مليون اسرة بتكلفة 130 مليون جنيه، وفى السياق ذاته منحت مؤسسة العربى للتنمية نصف شهر إضافى لعدد 10 آلاف أسرة وتوزيع 37 ألف كرتونة غذائية على 37 ألف أسرة بتكلفة بلغت نحو 9 ملايين جنيه، فضلًا عن توزيع مؤسسة أبو العينين حلوى المولد النبوى الشريف على 120 ألف أسرة من الأكثر استحقاقًا وذلك بمحافظة الجيزة ومحافظات الصعيد بتكلفة 12 مليون جنيه.

يأتى ذلك ضمن جهود التحالف الوطنى فى إطار الدور التنموى الذى يقوم به التحالف الوطنى لدعم الفئات المستحقة وفى ضوء تكاتف الجهود فى مجال العمل المجتمعى وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهى التحالف الوطنى الذى يجمع تحت مظلته 24 كيان رائد فى العمل التنموى فى مصر.

و يُذكر ان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد إقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).