عاجل- السيسى: بث الشائعات جريمة فى حق المجتمع

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن من أهم الدروس المستلهمة من سيرة النبى بذل الجهود والعمل والإنتاج بتفان وإخلاص، ونحن نمضى معا فى طريق التنمية والبناء بمرحلة قوامها الإنتاج والعمل ولابد أن نقتدى بمسيرة النبى العطرة فى الجد والعمل.





وأضاف السيسى خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء بذكرى المولد النبوى الشريف، أن ضعاف النفوس يسعون إلى إثارة الفتن وزعزة الاستقرار، مؤكدا أن الشائعات جريمة فى حق المجتمع، وما أحوجنا إلى الاقتداء بخلق الرسول الكريم فى التحقق من أى شائعات ومنع أى فتن. وتحتفل وزارة الأوقاف اليوم بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

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