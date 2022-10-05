حسين زين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن انتصارات أكتوبر لم تكن مجرد ملحمة عبور، بل درسا محفورا فى كتب التاريخ وعقول صناع السياسة فى العالم أجمع، مضيفا أن أكتوبر هو درسا فى فنون القيادة الوطنية الرصينة، والقدرة على التخطيط الهادئ، ومواجهة التحديات دون ضجيج، والتحرك على أرض الواقع بما يلائم الأهداف المرجوة".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن أكتوبر الذى نحتفل بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصاراته هو المؤشر الذى نحتكم له فى تقييم كل مرحلة من عمر هذا الوطن، خاصة المرحلة الحالية التى تعد بمثابة عبور لجمهورية جديدة نلمس ثمارها فى كل شبر من ربوع هذا الوطن، بفضل قيادة سياسية واعية بحجم المخاطر والتحديدات، وقادرة على تطويع سواعد المخلصين لصناعة مستقبل يليق بهذا الوطن وأبناؤه.

وأشار حسين زين، إلى أن جيل أكتوبر من أبناء القوات المسلحة المصرية الذين سبقونا إلى الفداء، سيظل ملهما لأجيال جديدة متعطشة لملاحم البناء والتنمية، نستلهم منهم روح التحدى والقدرة على صنع معجزات جديدة تزيد من السجل المشرف لهذا الوطن، بفضل القيادة الوطنية المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى جعل من طموح المصريين مشاريع قابلة للتحقق بمنهج وخطة وطنية لا تبتغى سوى وجه الله ومصلحة هذا الوطن.