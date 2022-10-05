الإمام الطيب: البنات نالت من رحمة النبي محمد فوق ما نال الذكور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:38 صباحاً - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن البنات نالت من رحمته صلى الله عليه وسلم فوق ما نال الذكور، وقال الرسول الكريم: "من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم".

وأضاف الإمام الأكبر خلال احتفال وزارة الأوقاف بمولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، مشددا على أن المعارف والتعاليم الإلهية والخلقية والتشريعية التي تذخر بها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم هي خريطة النجاة للعرب والمسلمين في معركتهم الحضارية اليوم.

وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية فى إطار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.