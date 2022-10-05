الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا لجهود وزارة الأوقاف خلال احتفالية المولد النبوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن جهود وزارة الأوقاف، خلال احتفالية المولد النبوى الشريف.

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ويكرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.