الرئيس السيسى يكرم عددا من العلماء والمتميزين فى احتفالية المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

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