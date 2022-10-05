انت الان تتابع خبر عاجل – بنك ناصر الاجتماعي يعلن أكثر من 5 مليار جنيه لأصحاب المعاشات – شوف حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت غرفة العمليات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي استمرار عملية صرف معاشات أكتوبر 2022، في جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.وأوضحت غرفة العمليات أن عملية صرف المعاشات تيسر بكل سهولة ويسر ودون رصد أي مشاكل تواجه القائمين بالصرف أو المستفيدين، مع وجود لجان ميدانية للتيسر عليهم في الحصول على أموالهم الشهرية البالغة 22 مليار جنيه يتم صرف من الخزانة العامة للدولة بشكل شهري.