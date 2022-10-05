انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022: رياج هتخفف نسب الرطوبة والان مع التفاصيل

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022:

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022، أن يكون هناك نشاك للرياح على أغلب محافظات الجمهورية مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة في الجو، خاصة في ساعات المساء.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار ، أما في ساعات الليل فيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

1- القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.