انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”الدقهلية” والان مع التفاصيل

وأكدت شركة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة 6 ساعات متواصلة بداية الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية وحددت كهرباء الدقهلية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل منطقة امتداد منطقة سيدي يس من الجمهورية – وشارع عويضة من سندوب

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية، بيان هام اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق بحى غرب المنصورة