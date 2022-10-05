انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة زراعة الأعضاء التناسلية.. رئيس جامعة عين شمس جاب الخلاصة للكل والان مع التفاصيل

رئيس جامعة عين شمس يوضح حقيقة زراعة الأعضاء التناسلية

رياض - احمد صلاح - قام رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني بالكشف عن حقيقة زراعة الأعضاء التناسلية، وتعد من أكثر الأشياء التي انتشرت مؤخراً على جميع صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتي أثارت حولها الكثير من التساؤلات.

وقال المتيني أن الحديث عن زراعة الأعضاء التناسلية لا يصدق وخارج السياق، ولكن من الممكن أن يتم زراعة الرحم، وهذه الأنواع من العمليات تكون ناجحة بشكل كبير.

وتحدث أثناء لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، قائلاً “إن زراعة الأعضاء التناسلية مش موجودة، ولكن أن عمليات زراعة الأعضاء ستكون أقل في السنوات القادمة، وذلك لأن الأدوية الحديثة تعمل على تقليل كل الأمراض التي تحدث بسبب نقل الأعضاء، ومن أهمها أدوية فيروس سي والتي تعمل على علاج أهم سبب في زراعة الكبد، وعندما توجد هذه الأدوية فسوف تقل كثيراً عمليات الزراعة”.

واستكمل قائلاً “50% من أسباب زراعة الكبد في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الإصابة بفيروس سي”.