رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:27 صباحاً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة.

و قدَّم رئيس الوزراء، في برقية بهذه المناسبة، أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود تلك المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء. وأن ينعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته: إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام.