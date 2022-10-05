وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 10:27 صباحاً - ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، بحضور د.صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأ.أحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تكثيف جهود الاتحاد الرياضي للجامعات في تنظيم الأنشطة الرياضية طوال أيام العام الدراسي الجديد، وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعم المواهب الطلابية في كافة المجالات الرياضية؛ بما يحقق أهداف الجامعات المصرية، وهو أن تكون مصنعًا للموهوبين والمبدعين، يقدم لمصر باستمرار أبطالاً يرفعون اسمها في شتى المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية.

وأشار عاشور إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أصبحت ركنًا أساسيًّا وتقليدًا راسخًا من تقاليد التعليم الجامعي المصري.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض د.صبحي حسانين تقريرًا حول الاجتماع التنسيقي بين المنظمين من الاتحادين الرياضي للجامعات والدولي، بشأن بطولة العالم للجامعات للإسكواش 2022، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 - 13 نوفمبر القادم، بمشاركة أكثر من 15 دولة من مختلف دول العالم، برعاية رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، وأماكن الإقامة والتغذية، والمرافق، والخدمات، والتنقلات، بالإضافة إلى النواحي الطبية، والتسويقية، والإعلامية، فضلاً عن الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بفعاليات الافتتاح والختام، وتسليم الجوائز، وبرنامج الفعاليات المصاحبة للبطولة.

ومن جانبه، وجه الوزير الشكر لأعضاء الاتحاد الرياضي للجامعات على الجهود المبذولة لاستضافة وتنظيم البطولة وفقًا للمعايير الدولية، موجهًا باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بشأن الترتيبات اللازمة قبل انطلاق البطولة؛ لضمان خروجها بالشكل الأمثل.

وأشار عاشور إلى أن استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش 2022، هو استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، ويعكس في الوقت ذاته مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، موجهًا الشكر للقيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكدًا أن البطولة سوف تحظى بدرجة عالية من التنسيق والاهتمام من كافة الجهات المعنية، والتي تشمل وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والاتحاد الدولي والمصري للإسكواش.

وافق المجلس على مشاركة نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات في الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، خلال الفترة من 23 – 31 ديسمبر المقبل، بصفته النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي العربي للجامعات.

كما وافق المجلس على تنظيم واستضافة الاتحاد الرياضي للجامعات فعاليات ملتقى شباب دول شمال إفريقيا في ديسمبر 2022.

أحيط المجلس علمًا بخطاب الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بإقامة البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة القدم (الصالات) خلال الفترة من 23 – 31 ديسمبر القادم في أبوظبي.

كما أحيط المجلس علمًا بالخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان بشأن تنظيم مؤتمر علمي، بعنوان "اتجاهات التقدم التكنولوجي لعلوم الرياضة بالوطن العربي (التشريعات، التحديات، التطبيقات)" خلال الفترة من 23 – 24 ديسمبر المقبل.