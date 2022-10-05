وزير التعليم العالى يهنئ السيسى والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر

جدة - نرمين السيد - تقدم أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وقال عاشور فى بيان صحفى، إن حرب أكتوبر تعد علامة فارقة فى تاريخ مصر، وستظل هذه الذكرى رمزا لصمود الشعب المصرى وصلابة قواته المسلحة، و قدرته على التصدى لكافة المخاطر و مجابهة كافة التحديات. وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل شاهدا عبر التاريخ على نجاح قواتنا المسلحة الباسلة فى استرداد الأرض والكرامة، وتقديم أروع الأمثلة فى التضحيات والبطولة، متمنياً لمصرنا الحبيبة التقدم والرقى.

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