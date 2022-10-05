مدبولى يهنئ السيسى بذكرى المولد: نستمد من السيرة النبوية القدوة الطيبة

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة.





وقدم رئيس الوزراء -فى برقية بهذه المناسبة- أخلص التهانى القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود تلك المناسبة وقد تحقق للشعب المصرى العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وأن ينعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى برقيته: إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة فى إرساء قيم الحق والعدل والسلام.

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