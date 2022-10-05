وزير الأوقاف: ننظم دورات تأهيل للأئمة بالتعاون مع الأزهر و20 جامعة مصرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف مناسبة لتجديد العهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم للسير على الطريق المستقيم والفهم السليم لصحيح الدين بعيدا عن أى فكر متطرف.





وأضاف جمعة خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وزارة الأوقاف تنظم دورات تدريب لتأهيل للأئمة بالتنسيق مع 20 جامعة مصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية والأزهر الشريف، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل ما يلزم من تعليم وتدريب وتأهيل لإعداد جيل من الدعاة يستوعب مستجدات العصر الحديث مع الحفاظ على الأصول الشرعية. وتحتفل وزارة الأوقاف اليوم بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

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