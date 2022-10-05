التعليم العالى: استضافة بطولة العالم للإسكواش استمرار لنجاحات مصر

جدة - نرمين السيد - ترأس أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، بحضور صبحى حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، وأحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





فى بداية الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تكثيف جهود الاتحاد الرياضى للجامعات فى تنظيم الأنشطة الرياضية طوال أيام العام الدراسى الجديد، وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعم المواهب الطلابية فى جميع المجالات الرياضية؛ بما يحقق أهداف الجامعات المصرية، وهو أن تكون مصنعًا للموهوبين والمبدعين، يقدم لمصر باستمرار أبطالاً يرفعون اسمها فى شتى المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية.

وأشار عاشور إلى الدور الحيوى للأنشطة الرياضية فى صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذى يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أصبحت ركنًا أساسيًّا وتقليدًا راسخًا من تقاليد التعليم الجامعى المصرى.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرض صبحى حسانين تقريرًا حول الاجتماع التنسيقى بين المنظمين من الاتحادين الرياضى للجامعات والدولى، بشأن بطولة العالم للجامعات للإسكواش 2022، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 - 13 نوفمبر القادم، بمشاركة أكثر من 15 دولة من مختلف دول العالم، برعاية رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، وأماكن الإقامة والتغذية، والمرافق، والخدمات، والتنقلات، بالإضافة إلى النواحى الطبية، والتسويقية، والإعلامية، فضلاً عن الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بفعاليات الافتتاح والختام، وتسليم الجوائز، وبرنامج الفعاليات المصاحبة للبطولة.

ومن جانبه، وجه الوزير الشكر لأعضاء الاتحاد الرياضى للجامعات على الجهود المبذولة لاستضافة وتنظيم البطولة وفقًا للمعايير الدولية، موجهًا باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بشأن الترتيبات اللازمة قبل انطلاق البطولة؛ لضمان خروجها بالشكل الأمثل.

وأشار عاشور إلى أن استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات للإسكواش 2022، هو استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية فى تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، ويعكس فى الوقت ذاته مدى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، موجهًا الشكر للقيادة السياسية التى لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكدًا أن البطولة سوف تحظى بدرجة عالية من التنسيق والاهتمام من كافة الجهات المعنية، والتى تشمل وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة، والاتحاد الدولى والمصرى للإسكواش.

وافق المجلس على مشاركة نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات فى الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذى للاتحاد العربى للرياضة الجامعية، خلال الفترة من 23 – 31 ديسمبر المقبل، بصفته النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضى العربى للجامعات.

كما وافق المجلس على تنظيم واستضافة الاتحاد الرياضى للجامعات فعاليات ملتقى شباب دول شمال إفريقيا فى ديسمبر 2022، وأحيط المجلس علمًا بخطاب الاتحاد العربى للرياضة الجامعية بإقامة البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة القدم (الصالات) خلال الفترة من 23 – 31 ديسمبر القادم فى أبوظبى.

كما أحيط المجلس علمًا بالخطاب الوارد من كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان بشأن تنظيم مؤتمر علمى، بعنوان "اتجاهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربى (التشريعات، التحديات، التطبيقات)" خلال الفترة من 23 – 24 ديسمبر المقبل.