شيخ الأزهر يهنئ السيسى بنصر أكتوبر: ملحمة مصرية خالدة

وأكد شيخ الأزهر، وفقا لبيان صحفى، أنَّ حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة لتحرير أرض سيناء فقط؛ بل كانت ملحمة مصرية خالدة، لا تزال تغمرنا بمشاعر الفخر والزَّهو والعِزَّة، والاعتزازِ بجيشِ مصرَ العظيم، الذى أذهل العالم بما لم يَكُن فى حسبانه من نصر كاسح أرعب المعتدين وحطَّم أساطيرَهم، وردَّهم على أعقابهم خاسرين.
كما أكد الأزهر أنَّ ملحمة أكتوبر المجيدة سطَّرت تاريخًا محفورًا فى أذهاننا عن مدى حب الوطن والحفاظ عليه والانتماء إليه، داعيًا لاستلهام تلك المعانى النبيلة لتحقيق المزيد من الانتصارات، ومواصلة العمل فى سبيل بناء الوطن ورفعته، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من مشروعات تنموية على كافة المستويات.
كما أعرب الأزهر الشريف؛ بعلمائه وطلابه، عن خالص تقديره واعتزازه لأبناء وعائلات شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وشهداء قواتنا المسلحة البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداء لوطننا الحبيب، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الذكرى المباركة بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.
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