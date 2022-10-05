”أحمد الطيب” يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تقدم فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ ٤٩ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد شيخ الأزهر أنَّ حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة لتحرير أرض سيناء فقط؛ بل كانت ملحمة مصرية خالدة، لاتزال تغمرنا بمشاعر الفخر والزَّهو والعِزَّة، والاعتزازِ بجيشِ مصرَ العظيم، الذي أذهل العالم بما لم يَكُن في حسبانه من نصر كاسح أرعب المعتدين وحطَّم أساطيرَهم، وردَّهم على أعقابهم خاسرين.

كما أكد الأزهر أنَّ ملحمة أكتوبر المجيدة سطَّرت تاريخًا محفورًا في أذهاننا عن مدى حب الوطن والحفاظ عليه والانتماء إليه، داعيًا لاستلهام تلك المعاني النبيلة لتحقيق المزيد من الانتصارات، ومواصلة العمل في سبيل بناء الوطن ورفعته، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من مشروعات تنموية على كآفة المستويات.

كما أعرب الأزهر الشريف؛ بعلمائه وطلابه، عن خالص تقديره واعتزازه لأبناء وعائلات شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وشهداء قواتنا المسلحة البواسل ممن ضحوا بأرواحهم فداء لوطننا الحبيب، سائلين المولى -عز وجل- أنَّ يتغمدهم برحمته ومغفرته، وأنَّ يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الذكرى المباركة بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.