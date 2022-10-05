اليوم.. الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بقاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وبعث الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هـ، جاء فيها ..

الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة محمـد صلوات الله عليه وسلامه يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العظيمة وشعبها بكل الخير واليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن والدفاع عن مقدراته، مقتدين بصاحب الذكرى العطرة وكفاحه ونضاله فى مجابهة الشدائد والتحديات وحفظ الأوطان وتعهدها بالبناء والتطوير، متحلين بالشجاعة والإيمان الواثق بنصر الله وتوفيقة لتظل مصرنا الغالية وطناً آمناً قوياً بسواعد أبنائه المخلصين.

والله أدعو أن يحفظ خطاكم وأن يؤيدكم دوماً بنصره.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية.

وأصدر الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.