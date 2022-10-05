أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022

جدة - نرمين السيد - أهم الأخبار المتوقعة

القاهرة

يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد سرور، معرضا لمسيرة الفنان التشكيلى الراحل محمد الطحان.

القاهرة

تعود بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية، إلى القاهرة، عقب مشاركتها فى بطولة "كوسافا" الدولية التى أقيمت فى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

أسوان

يفتتح محافظ أسوان أشرف عطية، ورئيس الاتحاد المصرى للسباحة ياسر إدريس، بطولة الصعيد للمياه المفتوحة، بمدينة أسوان، التى ينظمها الاتحاد لأول مرة منذ 40 عامًا، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

الإسكندرية

تنطلق فعاليات الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول حوض البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5- 10 أكتوبر الجارى، والذى سيتم افتتاح دورته فى مكتبة الإسكندرية.

الكويت

تنطلق منافسات بطولة الأندية العربية الـ34 لكرة السلة للرجال فى الكويت، والتى تستمر حتى 15 أكتوبر الجارى، بمشاركة 16 فريقا عربيا منهم فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى المصريان.

واشنطن

تبدأ نائبة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولى بونى جينكينز، زيارة إلى جورجيا تلقى فيها الكلمة الافتتاحية لمؤتمر رابطة السلامة الحيوية لآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز بشأن الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا.

فيينا

انعقاد الاجتماع الوزارى الـ33 لتحالف "أوبك +"، والذى يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودولا نفطية أخرى حضوريا وذلك لمراجعة سياسات الإنتاج حيث سيتم التركيز على متابعة وضع السوق النفطية العالمية وما يتعلق بالاتفاقيات التى تم اعتمادها فى الاجتماعات السابقة وتمديدها.