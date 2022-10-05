حياة كريمة فى ضيافة جامعة القاهرة للتعرف على دورهم المهم والحيوى

جدة - نرمين السيد - استضافت جامعة القاهرة تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مؤسسة حياة كريمة، فى محاضرة تعريفية عن مجهودات مبادرة حياة كريمة للتنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توعية الشباب الجامعى وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تستهدف تغيير حياة آلاف الأسر المصرية.





حضر فعاليات اللقاء، الدكتور محمد سامى محمد عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة آية عمر رئيسة مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، والدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والدكتورة سمر سعد عضو المكتب المركزى للقطاع الطبى، والأستاذة شانا مسعود رئيسة قطاع العلاقات الدولية، ووكلاء كليات جامعة القاهرة، والأساتذة، والطلاب، والعاملون.

ورحب الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى كلمته، بمؤسسة حياة كريمة داخل جامعة القاهرة للتعريف بدورهم المهم والحيوى فى النهوض بالوطن، واستعرض جهود وإسهامات الجامعة فى المبادرة من خلال القوافل التى تطلقها الجامعة فى عدد من القرى والمحافظات، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، كما دعا المجتمع الجامعى بأن يكون له دور فعال داخل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن رابطة خريجى جامعة القاهرة لها دور مهم فى المبادرة يمثل قوة لا يستهان بها، مشيدًا بدور شباب مصر فى قيادة التنمية فى قرى مصر.

ومن جانبها استعرضت آية عمر رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، جهود المبادرة فى عمل دراسات للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وتحديد احتياجاتها، وإعداد خطة تنموية شاملة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وسد الفجوة التنموية، والاستثمار فى بناء الإنسان، وإحياء قيم المسؤولية المجتمعية التى تهتم بمشاركة كل المواطنين فى تنفيذ أعمال المشروع القومى، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والمعيشى للمواطن.

كما استعرضت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، محاور المبادرة والتى تمثل أهمها فى بناء الإنسان مثل سكن كريم، وتعليم، وصحة عامة، وصرف صحى، ومياه شرب، وكهرباء، وغاز، واتصالات، ومساعدات إنسانية، وتدخلات اجتماعية، وطرق، وزراعة وبيئة ورى، وفرص عمل، وثقافة وتوعية، والتمكين الاقتصادى للأهالى والأسر الأكثر احتياجا وتوفير الأعمال المناسبة لهم، بما يساعدهم فى توفير احتياجات أسرهم، بالإضافة إلى مراحل المبادرة التى تستهدف التواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة، وإلقاء المحاضرات داخل الكليات، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة لطلاب الجامعات وفق النطاق الجغرافى لهم، واختيار عدد من طلاب الجامعات للتدريب داخل مؤسسة حياة كريمة.

وقدم الدكتور أحمد شعيب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، عرضًا حول جهود المبادرة فى تغطية نحو 450 قرية مصرية من خلال توفير كافة المرافق الأساسية وخدمات البنية التحتية بها، وإتاحة المجمعات والمصالح الحكومية الأساسية داخلها مثل مكاتب البريد والتموين والشهر العقارى، والتى تساهم فى التسهيل على المواطن الراغب فى إنهاء مصالحة وخدماته الحكومية.

وفى سياق متصل، استعرضت سمر سعد عضو المكتب المركزى للقطاع الطبى، دور القطاع الطبى الفعال فى مبادرة حياة كريمة من خلال القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة القاهرة، ووجود 25 منسقا طبيا على مستوى محافظات مصر، و13 مقرا طبيا شاملا يضم 13 عيادة لتقديم كافة المساعدات الطبية وخلق بيئة صحية سليمة للمواطن المصرى.

وخلال المحاضرة التعريفية، تم عرض فيلم وثائقى يرصد جهود جامعة القاهرة للمساهمة فى تنفيذ أهداف مبادرة حياة كريمة، وفيلم آخر يستعرض إنجازات الدولة فى المبادرة، وفى ختام المحاضرة تم فتح باب النقاش والحوار مع الحضور حول المبادرة والإجابة على تساؤلاتهم.