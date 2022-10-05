السفير البريطانى بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر فى مؤتمر COP27

جدة - نرمين السيد - أكد السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، مساء أمس الثلاثاء، دعم بلاده لمصر لإنجاح الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، والمقرر انعقاده بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.





مؤتمر المناخ COP27

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها سفير المملكة المتحدة بالقاهرة خلال الحفل الذى اقامته السفارة أمس الثلاثاء، بعنوان "شهر حتى مؤتمر المناخ الدولى كوب27" للاحتفال بالشراكة المصرية البريطانية الخضراء.

وقال سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن بلاده والتى ترأست الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر بجلاسجو، تفتخر بتسليم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى مصر.

وأشاد بالجهود التى تبذلها مصر لمكافحة التغير المناخى.. مشيرا إلى أن هناك رابطا ثابتا بين مؤتمر جلاسجو الذى استضافته المملكة المتحدة العام الماضى ومؤتمر شرم الشيخ.

ومن جانبه.. قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، فى رسالة مسجلة تم بثها خلال الحفل، إنه يعتزم المشاركة فى مؤتمر الأطراف بـ شرم الشيخ.. مؤكدا على اهمية تكاتف جميع الدول من اجل بلوغ الهدف المشترك المحدد والمتمثل فى الحد من ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

وشهد الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة تنمية إفريقيا المدعومة من الحكومة البريطانية والهيئة العامة للرقابة المالية. والاعلان عن إطلاق برنامج تسريع تمويل المناخ البريطانى فى مصر والذى يقوم بدعم المشاريع المناخية الواعدة فى القطاعات منخفضة الكربون كمشروعات الطاقة النظيفة، لتصبح أكثر قابلية للتمويل وأكثر جاذبية للمستثمرين.