طقس اليوم.. انخفاض جديد لـ درجات الحرارة وظاهرة جوية مؤثرة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 22

بنها 32 23

دمنهور 31 22

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 31 23

دمياط 29 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 31 22

شلاتين 35 25

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 29 23

وادي النطرون 32 23

مطروح 28 20

السلوم 29 20

سيوة 31 21

العريش 30 22

رفح 29 22

الطور 34 25

كاترين 30 17

رأس سدر 33 25

نخل 32 19

طابا 33 24

نويبع 35 25

حلايب 32 26

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 26

الفيوم 32 22

بني سويف 32 22

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 24

قنا 39 26

الأقصر 39 25

أسوان 41 26

الوادي الجديد 37 25

أبوسمبل 42 25

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 33 25