تجميل الشوارع ورفع كفاءة الحدائق أمام جامعة القاهرة (فيديو)

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة الزراعات وأرصفة المشاة، وإنشاء الحدائق الجديدة أمام حرم جامعة القاهرة؛ توامنا مع استقبال العام الدراسى الجديد 2022 - 2023.

وعلى صعيد آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 7800 كتاب دراسى بدون تفويض من أصحاب الحقوق الأدبية بمكتبة بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبالتفتيش عثر بداخلها على 7800 نسخة كتاب خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات سالفة الذكر بالمشاركة مع صاحب المكتبة، بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.