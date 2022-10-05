الطقس فى أسبوع.. درجات الحرارة تعود إلى العشرينات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - درجات الحرارة

وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض ملحوظ فى درجات خلال الأيام الستة المقبلة، لافتة إلى أن درجات الحرارة تعود إلى العشرينات بعد غيبة طويلة؛ بسبب أشهر الصيف.

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ليلا على معظم الأنحاء، لافتة إلى أن نشاط الرياح خلال هذه الفترة يعمل على تقليل الشعور بتلك النسبة المرتفعة ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.