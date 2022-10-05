البابا تواضروس يلتقى أساقفة أوروبا عبر تطبيق ZOOM

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم الثلاثاء، الآباء أساقفة قارة أوروبا من خلال تطبيق ZOOM، عبر شبكة الإنترنت، وذلك فى إطار لقاء أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى يقام حاليًا فى ضيافة إيبارشية أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرق إنجلترا بمدينة دبلن الأيرلندية.





وألقى قداسته محاضرة فى بداية اللقاء أعرب خلالها عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعد الأول لهم، مقدمًا الشكر لنيافة الأنبا أنتونى أسقف إيبارشية أيرلندا وتوابعها على استضافته للقاء.

وتناول قداسة البابا موضوع "أهمية العمل المشترك" وذلك من خلال الإصحاح السادس من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، وأشار إلى ما تعلمه لنا الكنيسة من خلال منهج الأصوام الكنسية الذى يساعد الإنسان على تدريب حواسه، كما تحدث عن كيفية التعامل مع المشاكل ومعالجتها بطول الأناة والصبر والصلوات، وكذلك دور الأب الأسقف فى تأسيس بنيان قوى لإيبارشيته وتكوين هيكل إدارى واضح لها يضمن توزيع مناسب للأدوار، والاهتمام بالجيلين الثالث والرابع وتفهم احتياجاتهم، وغرسهم فى الكنيسة.

كما دعا قداسته الآباء الأساقفة إلى تشجيع أبناء إيبارشياتهم على الدراسات اللاهوتية والتعليم الأكاديمى، كذلك حثهم على الاهتمام باليوم القبطى العالمى الذى بدأت بعض إيبارشيات المهجر مؤخرًا الاحتفال به فى الأول من يونيو من كل عام، بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

وأشار قداسة البابا أيضًا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل منتظم حيث أن هذا سيسهم فى مزيد من التواصل وتبادل الخبرات ووحدانية الفكر وتعميق مبدأ العمل المشترك. وطالب قداسته، الآباء الأساقفة المسؤولين عن أديرتنا القبطية بأوروبا بالحرص على تأصيل الحياة الرهبانية بهذه الأديرة.