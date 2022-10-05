شكرى يلتقى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارته لكينشاسا

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدى"، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة فى الاجتماع الوزارى التحضيرى لمؤتمر المناخ.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى نقل إلى الرئيس الكونغولى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بالتنسيق الكبير القائم بين البلدين، والذى تم تتويجه باستضافة الكونغو للاجتماع الوزارى التحضيرى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية لتغيّر المناخ.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى أكد على الاهتمام الذى توليه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بأولويات القارة الإفريقية، وإبراز وضعيتها الخاصة لكونها أحد أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقى ضماناً لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الإفريقية وتعكس شواغل وأولويات القارة، لاسيما فى موضوعى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.

من ناحية أخرى، استعرض وزير الخارجية جهود مصر للمساهمة فى استقرار المنطقة، لاسيما فى الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وتقديم الدعم فى مجال بناء القدرات ونقل الخبرات فى شتى المجالات ذات الاهتمام.