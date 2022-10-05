وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى نقل إلى الرئيس الكونغولى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بالتنسيق الكبير القائم بين البلدين، والذى تم تتويجه باستضافة الكونغو للاجتماع الوزارى التحضيرى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية لتغيّر المناخ.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سامح شكرى أكد على الاهتمام الذى توليه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بأولويات القارة الإفريقية، وإبراز وضعيتها الخاصة لكونها أحد أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقى ضماناً لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الإفريقية وتعكس شواغل وأولويات القارة، لاسيما فى موضوعى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.
من ناحية أخرى، استعرض وزير الخارجية جهود مصر للمساهمة فى استقرار المنطقة، لاسيما فى الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وتقديم الدعم فى مجال بناء القدرات ونقل الخبرات فى شتى المجالات ذات الاهتمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يلتقى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال زيارته لكينشاسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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