محمد صلاح يتألق.. ليفربول يفوز على رينجرز 2-0 في دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:35 مساءً - فاز نادي ليفربول على حساب نظيره رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدفا فريق ليفربول عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد، ومحمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقتين 7، و53 على التوالي.

بهذه النتيجة تواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والهزيمة في واحدة وتسجيل 5 أهداف وتلقى مثلها.

بينما يتواجد رينجرز في المركز الرابع والأخير ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة في الجولات الثلاث وعدم تسجيل أهداف وتلقى 9.

وخاض جيمس ميلنر في مباراة اليوم المواجهة رقم 300 له مع نادي ليفربول عبر تاريخه، حيث تلقى اللاعب ترحيباً شديداً من الجماهير.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم العالمية سجل ترينت ألكسندر أرنولد منذ بداية موسم 2016-2017، ستة أهداف من ركلات حرة مباشرة في جميع المسابقات ، أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في هذه الفترة.

وبدأ ليفربول مشواره الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نابولي الإيطالي بنتيجة 4-1، قبل أن يستعيد الثقة فى الجولة الثانية وحقق الفوز على أياكس الهولندى بنتيجة 2-1.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي ورينجرز الإسكتلندي.

وكان ليفربول خسر نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت على ملعب دى فرانس فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتقابل فريق ليفربول أمام نظيره رينجرز في مباراتين وديتين، حيث لم يسبق لكلا الناديين المواجهة المباشرة فى أى بطولة رسمية، ولكن كانت هناك مباراة ودية في 2008 وفاز الريدز 4-0 ضمن إستعدادات ليفربول للموسم الكروي، ومواجهة أخري عام 2011، وانتهت بفوز رينجرز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان دايك، تيسميكاس.

خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، دييجو جوتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

بينما جاء تشكيل رينجرز كالتالي:

حراسة المرمى: ماكجريجور.

خط الدفاع: تفايرنير، جولدسون، ديفيز، ميلك، باريشتيتش.

خط الوسط: لوندسترام، إس ديفيز، تيلمان، كينت.

خط الهجوم: موريلوس.