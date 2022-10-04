الأرصاد: نشاط للرياح خلال الـ 72 ساعة وارتفاع الأمواج بالسواحل لـ 2 متر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:35 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط رياح لمدة 72 ساعة ، حيث تنشط الرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح الي 35 كم/س مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج علي السواحل الغربيه تتجاوز 2متر وعليه يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.