وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الثلاثاء، معلقا على هذه اللفتة - "مصر والكونغو شراكة تاريخية دفاعا عن مصالح قارتنا الإفريقية".
وعند مدخل صالة استقبال مطار كينشاسا توجد صورة الرئيس السيسى يعلوها اسم مصر باللغة الإنجليزية على يمين القاعة وصورة الرئيس الكونغولى إلى اليسار.
وكانت العاصمة الكونغولية كينشاسا قد استضافت على مدار يومين الاجتماع التحضيرى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة الرئيس السيسى تزين صالة الاستقبال بمطار كينشاسا الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.