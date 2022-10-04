صورة الرئيس السيسى تزين صالة الاستقبال بمطار كينشاسا الدولى

جدة - نرمين السيد - حرصت السلطات الكونغولية على وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جوار صورة رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدى فى مدخل صالة الاستقبال بمطار كينشاسا الدولى وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزارى التحضيرى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ القادم بشرم الشيخ.





وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الثلاثاء، معلقا على هذه اللفتة - "مصر والكونغو شراكة تاريخية دفاعا عن مصالح قارتنا الإفريقية".

وعند مدخل صالة استقبال مطار كينشاسا توجد صورة الرئيس السيسى يعلوها اسم مصر باللغة الإنجليزية على يمين القاعة وصورة الرئيس الكونغولى إلى اليسار.

وكانت العاصمة الكونغولية كينشاسا قد استضافت على مدار يومين الاجتماع التحضيرى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى.