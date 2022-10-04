عاجل- الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية قد تستمر لمدة 72 ساعة.. (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأرصاد، فى تدوينة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الرياح الشمالية تنشط على مسطح البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح إلى 35 كم/س مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية.

ولفتت الأرصاد إلى أن ارتفاع الأمواج سيتجاوز 2 متر وعليه يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.