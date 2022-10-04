جامعة جنوب الوادى تشارك فى حوار الخبراء المصرى الألمانى استعدادا لـ cop27

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد أبوبكر عبد الوارث وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادى، بحوار الخبراء المصرى الألمانى الذى أقيم اليوم بجامعة عين شمس فى إطار الاستعداد لقمة المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر القادم.





وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على المشاركة الفعالة فى تقديم أبحاث علمية ونماذج إبتكارية فى مجال التكيف والحد من آثار التغيرات المناخية وتعمل الجامعة بالتعاون مع مؤسسات بحثية محلية ودولية على التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وتقديم أبحاث فى هذا المجال. وأضاف الدكتور أحمد أبوبكر عبد الوارث أن حوار الخبراء المصرى الألمانى أقيم بالتعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الألمانية برلين الحرة وبرلين التقنية وماربورغ وتضمن محاضرات وورش عمل لخبراء مصريين وألمان وممثلين للجامعات المصرية تناولت عرضا لأثر التغيرات المناخية فى مختلف الأنشطة الحياتية وعرضا لأهم الحلول المقترحة لحماية البيئة من آثار التغيرات المناخية فى مجال المياه والزراعة والآثار والنشاط الصناعى وغيرها من المجالات.

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