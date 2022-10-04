مباراة ليفربول ورينجرز.. صلاح يفتتح أهداف الشوط الثاني والشوط الأول ينتهي بهدف أرنولد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 53 في مرمى رينجرز في المباراة المقامة حالياً، على ملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وتقدم نادي ليفربول على نظيره رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدف ليفربول عن طريق ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء المقام بينهما.

ويحتل نابولي الإيطالي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي ليفربول الإنجليزي وصيفا بـ 3 نقاط، ثم أياكس أمستردام الهولندى ثالثاً بنفس الرصيد 3 نقاط، ويتذيل جلاسكو رينجرز الأسكتلندى المجموعة دون رصيد من النقاط.ليفربول ضد رينجرز

ويسعى ليفربول لتصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا وتجنب التخبط الذى أصاب الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يأمل يورجن كلوب، مدرب الفريق، الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث أمام رينجرز والزحف نحو صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور التالي من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

ويخطط ليفربول، المتوج ست مرات آخرها عام 2019، للفوز فى مباراة الليلة وضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تعزيز حظوظه فى تخطي دور المجموعات، والثاني مصالحة جماهيره بعد تعادله المخيب على أرضه أمام ضيفه برايتون 3-3 السبت الماضي في الدوري الإنجليزي.ليفربول ضد رينجرز

ويعاني ليفربول منذ بداية الموسم الحالي بسبب ضعف مستوى خط دفاعه تحديدا، والذى كان بمثابة قوته الضاربة والمساهم فى تتويج بلقبي المسابقة القارية العريقة والدوري الإنجليزي، أصبح سهل المنال لمنافسيه.

وحقق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب 3 انتصارات فقط في تسع مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، واهتزت شباكه 13 مرة، فيما يعاني خط هجومه فى حسم المباريات بسبب ابتعاد نجومه عن مستواهم.

وفى المقابل، يسعى رينجرز لتجنب الخسارة أمام ليفربول والعودة إلى أسكتلندا بنقطة التعادل على أقل تقدير للحفاظ على حظوظه فى بلوغ الدور المقبل.

وبدأ ليفربول مشواره الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نابولي الإيطالي بنتيجة 4-1، قبل أن يستعيد الثقة فى الجولة الثانية وحقق الفوز على أياكس الهولندى بنتيجة 2-1.

وتعرض رينجرز للهزيمة فى أول جولتين، حيث سقط أمام أياكس بنتيجة 4-0، قبل أن يتلقى ثلاثية من نابولي.ليفربول ضد رينجرز

تضم المجموعة الأولى، إلى جانب ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، أياكس أمستردام الهولندي ورينجرز الأسكتلندي.

كان ليفربول خسر نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت على ملعب دى فرانس فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتقابل فريق ليفربول أمام نظيره رينجرز في مباراتين وديتين، حيث لم يسبق لكلا الناديين المواجهة المباشرة فى أى بطولة رسمية، ولكن كانت هناك مباراة ودية في 2008 وفاز الريدز 4-0 ضمن إستعدادات ليفربول للموسم الكروي، ومواجهة أخري عام 2011، وانتهت بفوز رينجرز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان دايك، تيسميكاس.

خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، دييجو جوتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

بينما جاء تشكيل رينجرز كالتالي:

"ماكجريجور، تافيرينير، لوندسترام، جولدسون، إس ديفيز، كينت، موريلوس، ديفيز، بارشيتش، مليك، تيلمان"